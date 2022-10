Governo, Calenda “Salvini e Berlusconi logoreranno Meloni”

ROMA (ITALPRESS) – “Alla fine si prenderanno a pacche sulle spalle, ma dal giorno dopo Salvini e Berlusconi cercheranno di logorare la Meloni. E’ una scena già vista”. Lo dice il segretario di Azione, Carlo Calenda, ospite di “Che tempo che fa”, su Rai3, in merito all’incontro di domani tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi.

“I partiti più piccoli, in questo caso Lega e Forza Italia, faranno l’opposizione di governo per logorare Giorgia Meloni”, aggiunge.

“No. E questo no rimane, come quello che ho detto a M5S”, risponde Calenda a Fabio Fazio che gli chiede se Azione darebbe il sostegno alla maggioranza di centrodestra in caso di difficoltà.

Alla domanda se valga anche per Italia Viva, Calenda risponde: “Lo deve chiedere a Renzi, ma questo abbiamo promesso in campagna elettorale”.

