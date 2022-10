Da Crèdit Agricole convenzione dedicata per la Croce Rossa

PARMA (ITALPRESS) – Crèdit Agricole Italia e Croce Rossa Italiana (CRI) rafforzano la loro collaborazione attraverso una convenzione dedicata, con la quale i Comitati locali della CRI, nonchè i volontari e i dipendenti dell’associazione, potranno beneficiare di un’offerta ad hoc altamente personalizzata che prevede importanti agevolazioni su una gamma completa di prodotti bancari ed assicurativi. L’accordo, sottoscritto formalmente alla presenza di Valerio Bottazzoli, responsabile Direzione Retail e Crescita di Crèdit Agricole Italia, e Cecilia Crescioli, segretario generale di Croce Rossa Italiana, permetterà ai Comitati della CRI di fruire non solo dei prodotti CAI già messi a disposizione come conti correnti per le associazioni no profit, finanziamenti e mutui dedicati, ma anche di significative facilitazioni per dispositivi di pagamento POS e contratti di leasing destinati all’acquisto di autoambulanze. Inoltre, verranno garantiti ai Volontari e ai dipendenti di Croce Rossa Italiana i servizi agevolati di Crèdit Agricole Italia, con speciali convenzioni. “Con questo accordo Crèdit Agricole Italia rinnova il proprio impegno al fianco di un’importante realtà come Croce Rossa Italiana, con l’obiettivo di rinsaldare ulteriormente una collaborazione di successo attraverso iniziative su scala nazionale”, ha dichiarato Bottazzoli. “Abbiamo previsto speciali agevolazioni e convenzioni sull’intera gamma dei nostri prodotti bancari-assicurativi, rivolgendoci a 360° al mondo CRI, dai Comitati locali sino ai dipendenti e ai volontari”, ha aggiunto.

“Dopo il sostegno nel periodo della pandemia, Crèdit Agricole Italia intende rinnovare il proprio supporto alle donne e uomini di Croce Rossa Italiana. Ringrazio il Gruppo bancario per l’impegno profuso a favore di una comunità che, ogni giorno, è impegnata per alleviare le difficoltà delle persone, sostenere chi è più fragile, migliorare la capacità di resilienza di intere popolazioni davanti a gravi crisi”, ha sottolineato Crescioli.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-