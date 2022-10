Consultazioni, Gruppo Misto “Non daremo la fiducia al Governo”

ROMA (ITALPRESS) – “Il nostro gruppo non darà la fiducia al nuovo governo, lavoreremo per costruire un coordinamento tra le forze di opposizione”. Lo ha detto il senatore Peppe De Cristofaro, presidente del Gruppo Misto del Senato, al termine delle consultazioni al Quirinale. “Abbiamo espresso la nostra preoccupazione per le ricette espresse dal centrodestra in campagna elettorale, perchè crediamo che non riusciranno a rispondere ai grandi temi aperti di questo Paese, attraversato dalla questione della diseguaglianza sociale”, ha spiegato.

“La forbice tra chi vive meglio e chi vive peggio si è allargata, c’è una condizione di grande preoccupazione a cui si deve rispondere. Non crediamo che le proposte del centrodestra siano in grado di dare soluzioni concrete e speriamo che alcune proposte che sono state avanzate possano trovare spazio di discussione in Parlamento, come la proposta di tassare gli extraprofitti delle società energetiche: speriamo che su questo si possa creare un dibattito politico trasversale e dare delle risposte”, ha concluso.

