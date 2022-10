Von der Leyen “A novembre strategia europea per la salute”

ROMA (ITALPRESS) – “Tutti a Grand Challenges si impegnano per l’equità e la salute globale. Siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora un pò di strada da fare. Il prossimo mese la Commissione europea presenterà la strategia europea per la salute globale. Per progredire insieme verso il nostro obiettivo globale”. Così, su Twitter, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in occasione del suo intervento al Grand challenges annual meeting 2022 di Bruxelles.

(ITALPRESS).

-foto agenziafotogramma.it-