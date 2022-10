Papa “Disinnescare i conflitti col dialogo”

ROMA (ITALPRESS) – “Non lasciamoci contagiare dalla logica perversa della guerra, non cadiamo nella trappola dell’odio per il nemico”. Così Papa Francesco nel suo discorso al Colosseo, nell’Incontro internazionale promosso dalla Comunità di Sant’Egidio nello “Spirito di Assisi” sul tema “Il grido della Pace. Religioni e Culture in Dialogo”.

“Rimettiamo la pace – aggiunge – al cuore della visione del futuro, come obiettivo centrale del nostro agire personale, sociale e politico, a tutti i livelli. Disinneschiamo i conflitti con l’arma del dialogo”.

Oggi “si sta verificando quello che si temeva e che mai avremmo voluto ascoltare: che cioè l’uso delle armi atomiche viene ora apertamente minacciato”.

