Autonomia, Calderoli “Leale collaborazione tra Governo e Regioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Nella mattina di oggi ho avuto un cordiale e proficuo incontro con il presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, che peraltro ho potuto incontrare solo oggi essendo rientrato solo questa mattina da una missione negli Stati Uniti. Il presidente Fedriga mi ha rappresentato le esigenze delle Regioni, esigenze contenute nel documento approvato dalla Conferenza stessa il 22 ottobre, a partire dalle urgenze in maniera sanitaria, di trasporto pubblico locale e su altri argomenti”. Lo afferma in una nota il ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie, Roberto Calderoli.

“Lo stesso presidente Fedriga mi ha aggiornato rispetto alla volontà da parte della Regione Friuli Venezia di acquisire ulteriori competenze attraverso lo strumento delle norme di attuazione – prosegue Calderoli -. Ho aggiornato a mia volta il presidente Fedriga rispetto agli incontri avuti con le Regioni richiedenti l’autonomia differenziata e mi sono impegnato per i prossimi giorni a inviare una bozza di lavoro del progetto di legge di attuazione dell’autonomia differenziata sulla base del terzo comma dell’articolo 116 della Costituzione”.

“Nel corso di questi incontri avuti in questi giorni con il Fedriga e con le altre Regioni e con l’UPI ho avuto un positivo riscontro di una volontà di leale collaborazione tra Governo, Regioni e Province. E la settimana prossima avrò anche l’incontro ufficiale con l’Anci”, conclude il ministro.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).