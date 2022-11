Juve-Nantes e Salisburgo-Roma nei play-off di Europa League

NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Non è andata male alle due italiane, Juventus e Roma, che attendevano di conoscere le proprie rivali nei play-off di Europa League (andata il 16 febbraio, ritorno il 23). I bianconeri, retrocessi dalla Champions, se la vedranno col Nantes che attualmente naviga nella bassa classifica della Ligue 1 (16^ con 12 punti in 14 gare) mentre la formazione di Mourinho ha pescato il Salisburgo, finito alle spalle del Milan e in testa al campionato austriaco. Il play-off più affascinante – in palio i pass per gli ottavi ai quali sono già classificate le prime dei gironi di Europa League – è quello che metterà di fronte Barcellona e Manchester United, con la sfida fra bomber Lewandowski-Ronaldo.

Questo il quadro degli accoppiamenti:

Barcellona (Esp) – Manchester United (Eng)

JUVENTUS (ITA) – Nantes (Fra)

Sporting Lisbona (Por) – Midtjylland (Den)

Shakthar Donets (Ukr) – Rennes (Fra)

Ajax (Ned) – Union Berlino (Ger)

Bayer Leverkusen (Ger) – Monaco (Fra)

Siviglia (Esp) – Psv Eindhoven (Ned)

Salisburgo (Aut) – ROMA (ITA)

