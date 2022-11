Italtennis in semifinale di Davis, battuti gli Usa 2-1

MALAGA (SPAGNA) (ITALPRESS) – L’Italia si qualifica per le semifinali di Coppa Davis. Sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, gli azzurri si aggiudicano per 2-1 la sfida contro gli Stati Uniti grazie al successo nel doppio ottenuto da Simone Bolelli e Fabio Fognini, che si sono imposti su Tommy Paul e Jack Sock per 6-4 6-4.

L’Italia – che in semifinale attende una fra Germania e Canada – aveva conquistato il primo punto grazie a Lorenzo Sonego, che aveva battuto per 6-3 7-6(7) Frances Tiafoe. Nel secondo singolare, invece, successo di Taylor Fritz su Lorenzo Musetti per 7-6(8) 6-3 per il provvisorio 1-1.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).