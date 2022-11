Frana a Ischia, recuperato cadavere di una bambina

ROMA (ITALPRESS) – I soccorritori, grazie all’ausilio dei cani molecolari, hanno rinvenuto il cadavere di una bambina di 5-6 anni in una delle abitazioni di via Celano, punto da dove si è originata la frana dalla montagna sovrastante a Casamicciola.

La bambina, che fa parte di una famiglia di 5 persone ancore tutte disperse, è stata trovata con il pigiama ancora indosso sotto un materasso nella stanza da letto. La conferma è arrivata dalla Prefettura di Napoli che coordina i soccorsi. Il cadavere sarà trasferito presso l’obitorio in attesa dell’identificazione.

I soccorritori hanno trovato anche il corpo di una terza vittima della frana che ieri ha colpito Casamicciola a Ischia. Dal fango sarebbe stata estratta la salma di una donna bulgara di 58 anni, sempre nell’area di via Celario, da pochi giorni sull’isola. Anche il terzo cadavere sarà trasferito nell’obitorio dell’ospedale per il successivo riconoscimento.

