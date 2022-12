E’ morto Nick Bollettieri, il maestro di Agassi e Seles

ROMA (ITALPRESS) – E’ morto Nick Bollettieri. Lo storico allenatore di tennis statunitense, figlio di immigrati italo-americani, fondatore della “Nick Bollettieri Tennis Academy” (Nbta), è scomparso all’età di 91 anni. Nella sua lunga carriera ha “cresciuto” diversi grandi campioni. Fra questi una ventina circa sono arrivati ai vertici delle classifiche mondiali sia Atp che Wta. Si ricordano, passati per periodi più o meno lunghi nella sua Academy: Agassi, Becker, Courier, Sampras e Rios tra gli uomini; Capriati, Seles, Jankovic, Hingis, Sharapova e le sorelle Venus e Serena Williams tra le donne.

A metà novembre la figlia Angelique Anne, sui social, aveva scritto: “Papà è prossimo al passaggio a un altro luogo. Vi prego di tenerlo nei vostri pensieri per una partenza serena e un viaggio meraviglioso. Ti vogliamo bene papà”.

Fra i primi a salutare, via web, Bollettieri è stato il tedesco Tommy Haas: “Grazie per il tempo, la conoscenza, l’impegno, la competenza, la disponibilità e l’aver condiviso le tue capacità”.

