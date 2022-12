Meloni “Next Generation Eu non basta, fare di più”

ROMA (ITALPRESS) – “Sull’energia l’Unione Europea, i diversi stati membri e l’Italia in passato hanno preferito aumentare via via il loro livello di dipendenza da altre nazioni invece di implementare strumenti per rafforzare la dipendenza e la sicurezza nazionale”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in video al primo Festival delle Regioni e delle Province autonome. “Il Next Generation Eu ha rappresentato una prima risposta a livello europeo ma oggi è evidente a tutti che non è più sufficiente, non poteva tenere conto dell’impatto che la guerra in Ucraina ha avuto sulle nostre economie. Bisogna fare di più a livello europeo, a partire dal tema dell’energia”, ha aggiunto.

-foto agenziafotogramma.it-

(ITALPRESS).