Perugia piega 3-1 Trento e vince il Mondiale per Club

BETIM (BRASILE) (ITALPRESS) – La Sir Safety Susa Perugia è sulla vetta del mondo. Il team allenato da Andrea Anastasi ha vinto a Betim, in Brasile, la finalissima tutta italiana del Mondiale per Club, battendo l’Itas Trentino di Angelo Lorenzetti per 3-1. Questi i parziali: 20-25, 25-23, 27-25, 25-19. Per il team capitanato da Wilfredo Leon questa del 2022 era la prima apparizione nel torneo iridato per società, al quale è stato ammesso grazie a una wild card, concessa dagli organizzatori a seguito della mancata partecipazione dei campioni d’Europa dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle. Per Simone Giannelli e compagni è il primo titolo internazionale, a livello di club. Gli uomini dell’Itas Trentino, in gara in quanto vicecampioni d’Europa, hanno ceduto, dopo un buon avvio, sotto i colpi degli umbri, mancando il sesto successo iridato (in questa competizione per società) dopo quelli datati 2009, 2010, 2011, 2012 e 2018.

Si trattava della terza finale del Mondiale per Club tutta tricolore. Era già accaduto nel 1992 (con Gonzaga Milano vittorioso su Treviso) e nel 2018 (con il successo di Trento sulla Lube).

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).