Twitter, Musk “Mi dimetterò da Ceo appena avrò trovato un successore”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Mi dimetterò da Ceo non appena troverò qualcuno così folle da accettare questo lavoro. Dopo di che, gestirò solo i team software e server”. Ad annunciarlo è Elon Musk dopo che in un sondaggio pubblicato nei giorni scorsi è emerso che il 57% degli utenti vorrebbe le sue dimissioni. Un risultato che Musk, alla guida di Twitter da un paio di mesi, ha annunciato di voler rispettare.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).