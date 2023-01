Ucraina, Kuleba “Cessate il fuoco non può essere preso sul serio”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Il Presidente Zelensky ha proposto una chiara formula di pace in dieci passi. La Russia lo ha ignorato e invece ha bombardato Kherson alla vigilia di Natale, lanciando in massa missili e attacchi di droni a Capodanno. Il loro attuale ‘cessate il fuoco unilateralè non può e non deve essere preso sul serio”. Così su twitter il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba.

