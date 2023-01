Zelenzky “Tregua russa solo per preparare nuovi attacchi”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Le autorità russe vogliono usare il Natale come copertura per fermare l’avanzata dei nostri ragazzi nel Donbass, per portare attrezzature, munizioni e mobilitarsi più vicino alle nostre posizioni. Questa azione porterà solo un altro aumento del numero di morti”. Lo ha detto il presidente dell’Ucraina Volodymyr nel suo video messaggio su Telegram, parlando dell’annuncio di tregua di 36 ore fatto da Vladimir Putin per permettere di festeggiare il Natale ortodosso. “Tutti sanno che il Cremlino utilizza le tregue per poi riprendere la guerra con maggiore vigore” ha aggiunto Zelensky che ha poi concluso: “La guerra finirà o quando i vostri soldati se ne andranno o quando noi li avremo cacciati”.

(ITALPRESS).