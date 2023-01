Berlusconi “Forza Italia cardine del Governo, lealtà non è in dubbio”

ROMA (ITALPRESS) – “Non c’è alcun motivo di preoccupazione o di nervosismo all’interno dei rapporti del centrodestra. Forza Italia è il partito cardine di questa maggioranza, nessuno può mettere in dubbio la nostra lealtà nei confronti del governo Meloni”. Lo ha detto il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un’intervista al Tg5.

“Il cammino di questa maggioranza deve durare cinque anni ed è appena cominciato – ha aggiunto -. Noi siamo l’unica forza politica in campo, incluso il centrodestra, che difende i principi liberali, cristiani, garantisti e quelli atlantici. Per tutti questi motivi Forza Italia è assolutamente indispensabile come forza decisiva in questa maggioranza di governo”.

– foto Agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).