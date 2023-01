Autonomia, Salvini “Nei prossimi giorni primo passo in Cdm”

CREMONA (ITALPRESS) – “Questo è un Governo che nei primi tre mesi ha dimostrato di mantenere gli impegni presi. Entro i prossimi giorni arriverà in Cdm il primo passo sull’Autonomia, non perchè lo vuole la Lega ma perchè serve all’Italia per dare più poteri alle Regioni, competendo e sprecando meno tempo. C’è nel programma del centrodestra, come la riforma del presidenzialismo. Abbiamo un’idea d’Italia federale e presidenziale: moderna, veloce, efficace, responsabile. Procediamo spediti”. A dirlo il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, incontrando gli industriali a Cremona.

Parlando delle polemiche sulla giustizia, Salvini ha evidenziato che “la politica deve evitare lo scontro con la magistratura e viceversa”.

